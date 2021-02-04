В Тюмени на горячем источнике пьяный мужчина сломал нос посетителю. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть тюменской полиции поступило сообщение от сотрудников загородного клуба о том, что на их территории произошла драка. В результате вред средней тяжести был причинен 49-летнему жителю областной столицы.

В день происшествия потерпевший отдыхал на горячем источнике. Ему показалось, что один из посетителей тонет, он попытался помочь, но «тонувший» отказался от помощи, заверив, что с ним всё в порядке.

– Эта ситуация по непонятным причинам вызвала недовольство другого отдыхающего, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Он начал высказывать заявителю претензии. В ходе словесной перепалки фигурант ударил того по лицу, сломав нос, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.