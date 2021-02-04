В Тюменской области не ожидается обильного паводка. Фото admtyumen.ru.

Начальник Главного управления МЧС Тюменской области Артур Хачатрян дал прогноз по паводку в 2021 году. По его словам, большого не ожидается.

Предварительно можно сказать, что обильного паводка не будет, однако окончательный прогноз сформируется лишь через два месяца. В настоящее время в области возведено около 172 гидротехнических сооружений в населенных пунктах.

Сотрудники ведомства отмечают, что угрозы подтопления жилых домов пока нет, но возможно подтопление низководных мостов и земель. Так, Артур Хачатрян напомнил, что в прошлом году в зону подтопления попали Вагай и Ачиры, но пострадали лишь приусадебные участки.

Также стало известно, что муниципалитеты обеспечат очистку каналов для отвода талых вод и проверят откосы дамб.