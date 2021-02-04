На тюменской таможне изъяли полтонны контрафактных блузок. Фото - Тюменская таможня.

Тюменские таможенники задержали крупный груз с одеждой, которая должна обязательно маркироваться. Почти полтонны контрафакта (2 988 блузок и курток), которые следовали из Кыргызской Республики через российско-казахстанскую границу, предназначались для жителей Екатеринбурга.

– С 1 января 2021 года ввоз в Россию и оборот на ее территории немаркированных товаров легкой промышленности запрещен. С момента вступления в силу новых правил это первое подобное нарушение, выявленное в регионе, – сообщил начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров таможни Александр Решетников.

В настоящее время весь товар изъят сотрудниками. Нарушителю грозит штраф до 300 тысяч рублей. Отметим, что с нового года на территории России введена обязательная цифровая маркировка продукции легкой промышленности специальным кодом Data Matrix.