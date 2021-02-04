Тюменку оштрафовали на тысячу рублей за создание гостиницы в квартирах

Тюменку, превратившую квартиры в гостиницу, оштрафовали на тысячу рублей. Фото: c cайта 2ГИС

В Тюмени оштрафовали женщину, которая из своих квартир в доме №13, корпус 2 по улице 50 лет ВЛКСМ устроила гостиницу. Обеспокоенные каждодневным шумом и появлением в подъезде незнакомых людей соседи пожаловались на горожанку в Госжилинспекцию.

Эти обстоятельства стали основанием для начала проверки и последующего возбуждения дела об административном правонарушении. Выяснилось, что незаконный хостел занимал два верхних этажа.

– Использование жилых помещений не по целевому назначению (для постоянного проживания людей), а в предпринимательских целях нарушает права граждан, которые проживают по соседству, – пояснила главный государственный жилищный инспектор Тюменской области Лариса Боровицкая.

По итогам рассмотрения административного дела жительницу областного центра оштрафовали на тысячу рублей.