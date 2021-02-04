В Тюменской области закрыли птицефабрику, где сжигали остатки кур. Фото - onf.ru.

В селе Иска Нижнетавдинского района Тюменской области закрыли незаконную птицеводческую ферму. Несколько месяцев местные жители добивались этого. Дело в том, что с фермы, где хранился куриный помет, жутко воняло. Однако обращения в различные инстанция долгожданного результата не приносили.

Как выяснили активисты, компания начала работу здесь в мае 2020 году. Участок, на котором расположилось производство, находится в промышленной зоне, которая не предназначена для такого вида деятельности. К тому же, рядом стоят жилые дома.

– По поселку начали распространяться неприятные запахи. Они исходили от куриного помета, который складируется на территории фермы. Вдобавок к этому по ночам сотрудники сжигали в бочках остатки от переработанной птицы. Открыть окна в домах было невозможно, – рассказал житель села Иска Сергей.

После того, как хождение по инстанциям не принесло плодов, сельчане обратились к общественникам. Во время встречи с ними представитель фермы рассказал, что у них есть все документы для ведения деятельности. Однако проверка районной прокуратуры показала обратное. Надзорные органы по факту многочисленных нарушений возбудили три административных делопроизводства.

– Деятельность птицеводческой фермы, которая находится в 25 метрах от жилых домов, могла нанести урон и вред здоровью жителей, которые оказались заложниками этого вынужденного соседства. Сейчас эта ситуация разрешилась, – прокомментировал член регионального штаба ОНФ Евгений Захаров.