В тюменской больнице появился аппарат для радиотерапии за 120 миллионов рублей. Скриншот из видео.

В тюменском «Медицинском городе» появился высокотехнологичный аппарат для радиотерапии. Новое оборудование позволяет максимально точно и с высокой скоростью проводить лучевую терапию для лечения онкологических заболеваний.

Специалисты областного департамента здравоохранения сообщили, что процедуры на этом аппарате смогут получать порядка шестисот пациентов за год. На его покупку из бюджета региона ранее было выделено 120 миллионов рублей.

– Новое высокотехнологичное оборудование дает очень многим людям, страдающим онкологическими заболеваниями, надежду на излечение. Пандемия не остановила реализацию национальных проектов в нашем регионе, в том числе и в сфере здравоохранения, – заявила в ходе брифинга заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.