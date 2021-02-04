Убийца 20-летней тюменки, получивший 16 лет тюрьмы, посчитал приговор суровым. Фото: Ольга Крыльцова

Второй апелляционный суд Санкт-Петербурга оставил в силе приговор Тюменского областного суда, которым 18-летнего жителя Омска признали виновным в убийстве. В итоге парень отсидит 16 лет в колонии строгого режима.

Напомним, что в мае 2020 года юноша приехал в Тюмень из Омска. Он обокрал соседа по хостелу, покинул гостиницу и две ночи провел в подъезде, купив нож.

– Днем 20 мая злоумышленник, гуляя по городу, попал под дождь и забежал в подъезд дома на улице Энергетиков. Там он познакомился с 20-летней студенткой и попросил ее в интернете поискать объявления о сдаче жилья в аренду. Девушка впустила нового знакомого в квартиру, угостила чаем и села за компьютер. Парень напал на нее сзади и несколько раз ударил ножом. От полученных ран потерпевшая скончалась на месте, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Тело погибшей обнаружила подруга. Омича задержали спустя два дня и судили. Осужденный посчитал назначенное ему наказание суровым и обжаловал приговор. Однако, как говорилось выше, в удовлетворении жалобы ему отказали. Приговор областного суда вступил в законную силу.