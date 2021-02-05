В Богандинском хозяин дома выгнал гостя с помощью ножа. Фото: Ольга Крыльцова

В тюменскую полицию поступило заявление из больницы. Сотрудники медицинского учреждения сообщили, что к ним с ножевым ранением обратился 22-летний житель посёлка Богандинский.

В результате проверочных мероприятий участковый задержал 44-летнего жителя села Каменка. Выяснилось, что в день происшествия пострадавший в компании со знакомым приехал в гости к фигуранту. Собравшиеся распивали алкогольные напитки.

– В ходе застолья возник конфликт, и подозреваемый попросил гостя покинуть его жилище, но потерпевший отказался это сделать. Тогда хозяин дома разозлился, схватил нож и нанес гостю удар в спину, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Отделом дознания возбуждено уголовное «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.