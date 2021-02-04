В Тюмени пассажир автобуса выхватил у ребенка телефон и убежал. Фото: Ольга Крыльцова

В отдел тюменской полиции № 1 обратилась женщина, заявив, что в автобусе у ее сына мужчина похитил телефон. Сумма ущерба составила пять тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска изучили записи видеокамер, восстановили маршрут, по которому скрылся злоумышленник, и вскоре задержали 29-летнего безработного жителя областного центра, ранее судимого за кражу. В его квартире правоохранители изъяли похищенное.

– Мужчина признал свою вину и пояснил, что, находясь в автобусе 25-го маршрута, обратил внимание на подростка, который держал в руке мобильный телефон. Злоумышленник выхватил гаджет, выбежал из автобуса и скрылся в жилом массиве на улице Широтной. Похищенный телефон фигурант планировал использовать лично, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело «Грабёж». Максимальная санкция статьи – четыре года лишения свободы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.