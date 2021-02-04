В Тюменской области с поездов сняли пьяных матерщинников

В Тюменской области с поездов сняли пьяных матершинников. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области за сутки к административной ответственности транспортные полицейские привлекли шесть пассажиров. Мужчины не только курили и распивали алкоголь, но даже позволили себе выражаться нецензурной бранью во всеуслышание.

Так, на станции Тюмень в поезд Новый Уренгой – Пермь не пустили 34-летнего мужчину, который желал ехать домой, но был пьян. В Тобольске отказали в дальнейшем проезде еще двум пассажирам поезда Новый Уренгой – Новосибирск. 43-летний житель Алтайского края и 32-летний житель Новосибирской области нарушали общественный порядок, ругаясь матом и не обращая внимания на многочисленные замечания. Их оштрафовали за мелкое хулиганство.

– В Ишиме выявлены два пассажира поезда Москва – Владивосток – 52-летний житель Иркутской области и 58-летний житель Пензы, которые коротали путь за употреблением алкогольных напитков. А около часа ночи прямо в тамбуре поезда Нижневартовск – Барнаул покурил 36-летний житель города Яровое Алтайского края. Его также оштрафовали, – рассказала пресс-секретарь Тюменского ЛО МВД России на транспорте Ольга Гультяева.