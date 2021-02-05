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Погода на 5 февраля в Тюмени: ночной снег закончится к полудню

Солнце скроется за облаками на весь день
Сергей Швецов
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В Тюмени ночной снег закончится к полудню.

В Тюмени ночной снег закончится к полудню.

Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 5 февраля, на протяжении всего дня небо в Тюмени будет покрыто облаками. Ночью будет идти снег, который к утру должен ослабнуть, а к полудню и вовсе закончиться.

Температура воздуха ночью будет минус 7 – 8 градусов, днем – 0. Вечером столбики термометров покажут 1 градус выше нуля. В течение дня будет дуть южный ветер со скоростью 1 – 3 метра в секунду.

5 февраля почитается память мученика Агафангела. В прежние времена погоду в этот день предсказывали белки и птицы. Если во время мороза она покидает гнездо и спускается с дерева, это означает, что следует ждать оттепели. Если утром наши предки отчетливо слышали крик синицы, то они готовились к серьезным морозам.

Погода в Тюмени и Тюменской области