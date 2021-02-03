Жители Тюмени увидят МКС в ночном небе. Фото - ru.wikipedia.org.

У жителей Тюмени сегодня, 3 февраля, появилась возможность понаблюдать над полетом Международной космической станции. Для этого ровно в 18.15 нужно посмотреть в направлении юго-запада. Там горожане могут заметить летящую «звездочку» – это и будет МКС.

– Длительность всего пролета около десяти минут, однако наибольшей яркости станция достигнет над южным горизонтом. Чтобы наблюдать МКС невооруженным взглядом, у вас должен быть открыт южный горизонт, – сообщили в сообществе «Старая башня».

Сообщество «Старая башня» – это группа тюменских любителей астрономии и всех, кому не безразлично звездное небо .