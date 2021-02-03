Беглый тюменский мошенник играл роли в театре Екатеринбурга. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего 40-летнего директора ООО «Мир-Авто». Мужчину обвиняют в крупном мошенничестве.

Руководитель организации заключал с клиентами договоры на реализацию подержанных машин, а вырученные от продажи деньги похищал. От его действий с мая 2012 года по январь 2013-го пострадали более 80 граждан и одна организация. Общий размер причиненного им ущерба составил свыше 76 миллионов рублей.

– Пострадавшие обратились в полицию. Руководитель авторынка скрылся и в январе 2013 года был объявлен в розыск. Беглеца нашли лишь в октябре 2020 года. Он в Екатеринбурге под вымышленным именем играл в одном из театров. Обвиняемый по решению суда заключен под стражу, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

После вручения обвинительного заключения материалы уголовного дела направят в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.