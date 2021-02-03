Тюменские энергетики рассказали бизнесменам об изменениях в сфере техприсоединения. Фото - "Россети Тюмень".

Тюменские энергетики присоединились к серии открытых встреч с бизнесменами. На первом семинаре представители предпринимательского сообщества обсуждали изменения в сфере техприсоединения.

На мероприятии, которое прошло на электронной площадке регионального департамента ЖКХ, специалисты не только объяснили руководителям компаний этапы обновленной процедуры технологического присоединения, но и рассказали об удобстве использования интерактивных сервисов портала электросетевых услуг Портал-ТП.РФ.

Так, предприниматели узнали об обновленном функционале личного кабинета портала и о порядке технологического присоединения мощностью до 150 кВт в электронной форме. Участники вебинара узнали, что договор энергоснабжения заключается параллельно процедуре технологического присоединения без посещения энергосбытовой организации. Для активных пользователей мобильных телефонов разработано приложение, обладающее полным функционалом личного кабинета портала.

– Подобные встречи очень полезны. Они позволяют сделать процесс технологического присоединения понятным для всех категорий потребителей. Специалисты «Россети Тюмень» всегда готовы оказать помощь по вопросам ТП, в том числе в индивидуальном порядке. С учетом важности внедряемых изменений и востребованности онлайн-формата, заочная консультационная работа с заявителями обязательно будет продолжена, – отметил заместитель начальника службы технологического присоединения и взаимодействия с клиентами Тюменских электрических сетей Сергей Коломиец.

Потребители Тюменской области уже оценили плюсы использования интерактивных сервисов. Так, число заявок на технологическое присоединение, поданных в «Россети Тюмень» в 2020 году, составило порядка семи тысяч, из них подавляющее большинство, а именно 95%, поступило через интернет.