Тюменка сняла 13 тысяч рублей с карты собутыльника, пославшего ее за выпивкой. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции села Вагай с сообщением о хищении с банковской карты более 13 тысяч рублей обратился 32-летний местный житель. Сотрудники уголовного розыска установили, что потерпевший накануне хищения денег распивал алкоголь в компании.

Когда спиртное закончилось, мужчина передал свою банковскую карту знакомой и сообщил ПИН-код. Оперативники задержали ранее неоднократно судимую 54-летнюю селянку и доставили в отдел полиции.

– Она свою вину признала и пояснила, что решила воспользоваться случаем и похитила деньги с банковской карты ради личной наживы. Их женщина успела потратить, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По данному факту группой дознания возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.