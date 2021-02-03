Региональный калькулятор стоимости юридических услуг обновил свои данные в Тюмени. Фото предоставлено "КП".

Интересной отличительной особенностью Тюменского региона уже много лет является активная деятельность как общественных предпринимательских структур федерального масштаба, так и узко профессиональных объединений, местом рождения которых стала Тюмень. Одним из таких примеров выступает Союз «Западно-Сибирская Правовая Палата». Он объединяет ведущие юридические и консалтинговые компании Тюменского региона, практикующих адвокатов и действующих арбитражных управляющих, являясь при этом единственным объединением такого рода в России, действующим уже более 11 лет.

В число основных задач членов ЗСПП входит повышение авторитета профессии юриста, систематическое обобщение и последующее использование в деятельности передового опыта правового взаимодействия с зарубежными коллегами и предпринимательским сообществом, вузами и государственными структурами, повышение правовой культуры и грамотности юрлиц и населения Тюменской области, поддержание высоких этических стандартов в оказании правовых услуг, а также накопление, статистическая обработка и обобщение информации о стоимости оказания юридических услуг населению и юрлицам.

На последней функции стоит остановиться подробнее. Дело в том, что сбор аналитики, статистическая обработка данных и формирование итоговых справок о средней стоимости юридических услуг (как в судах общей юрисдикции, так и в арбитражных судах) в Тюмени позволяет не только «сверять часы» представителям юридической профессии друг с другом, но и обосновывать стоимость юридических услуг (через предоставление справок судьям) в судах при компенсации затрат представителям выигравшей стороны.

Исследование стоимости юридических услуг проводится ежегодно с 2013 года. В справках указана среднерыночная стоимость услуг на основании данных, предоставляемых компаниями – участниками опроса. Важно понимать, что при формировании суммы не учитывается сложность дела, эксклюзивность (с точки зрения сложившейся практики), а также всевозможные расходы (госпошлины, командировочные, затраты на билеты).

Сам метод опроса – анкетирование, проводимое как в очном, так и заочном формате. Участники опроса могут заполнить анкету-таблицу, лично приехав в офис или отправив по электронке. Заполненный бланк обязательно должен содержать подпись директора компании, ИП или самозанятого, а также печать (в случае ее использования).

С первого года своего существования благодаря использованию самими членами ЗСПП, а потом и другими практикующими коллегами справки зарекомендовали себя как удобный и правомочный инструмент при взыскании справедливых судебных расходов за услуги юристов.

– ЗСПП – одна из самых активных общественных организаций. И их деятельность уже больше 10 лет повышает юридическую грамотность не только бизнесменов, но и всех жителей региона, – прокомментировала депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова.

Ознакомиться с новыми справками ЗСПП о средней стоимости юруслуг по Тюменскому региону от 01.01.2021 года и скачать их можно по ссылке (http://zspp.ru/cost.html). Регламент обработки данных и принцип формирования справок также доступны для изучения и скачивания для использования в судебных инстанциях.

Стоит отметить, что аналогом подобного исследования, но уже федерального масштаба, являются исследования стоимости юруслуг в разных регионах России от экспертной группы «Veta» (https://legal-research.ru/issledovanie-stoimosti-uslug-po-predstavleniyu-interesov-v-sudakh/). Члены ЗСПП также ежегодно принимают участие в данных исследованиях и вместе со справками Союза используют их в своей работе в Тюменском регионе.