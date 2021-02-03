Тюменцы с доходами свыше пяти миллионов рублей станут платить повышенный налог. Фото: Ольга Крыльцова

Около двух тысяч жителей Тюменской области, которые имеют доход более пяти миллионов рублей, будут платить повышенный налог. Их доходы теперь станут облагаться по налоговой ставке 15%.

– Новая система также затронет доходы, которые идут в виде оплаты труда от ведения предпринимательства, от операций с ценными бумагами. Кроме того, речь идет о дивидендах и о доходах, поступающих из-за рубежа. Ставка НДФЛ на доходы от реализации имущества в случае превышения суммы пять миллионов рублей не изменится, – рассказали в пресс-службе управления ФНС по Тюменской области.

Также стало известно, что если налогоплательщик получает доходы от нескольких налоговых агентов, когда каждая из сумм не превышает 5 миллионов рублей, тогда налоговое ведомство в конце года само ведет расчет НДФЛ с совокупной суммы, которая превышает 5 миллионов рублей. На его основании физлицу направят налоговое уведомление.