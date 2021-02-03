Главу тюменского села осудили из-за упавшего с качели мальчика. Фото: Ольга Крыльцова

В Викуловском районе Тюменской области вынесли приговор главе Калининского сельского поселения Галине Минаевой. Чиновница попала под суд из-за инцидента на детской площадке.

Дело в том, что женщина по своей должности ответственна за соблюдение и защиту прав и законных интересов граждан. Тем не менее она из-за своего бездействия допустила нахождение местных ребят на детской площадке с неисправными качелями. Один из них 4 июля 2020 года упал с качели, на которой повредилось крепление. 14-летний мальчик сломал шейку левой бедренной кости, произошло смещение отломков. Ребенку нанесен тяжкий вред здоровью

– Допустив эксплуатацию этой детской игровой площадки, Минаева не предвидела возможности наступления тяжких последствий, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должна была и могла это предвидеть, – заявили в Викуловском районном суде.

Женщина и сама согласилась с обвинением, признала вину и раскаялась в содеянном. Суд признал главу сельского поселения виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок один год шесть месяцев условно с испытательным сроком один год. Приговор в законную силу не вступил.