Безработного тюменца арестовали за призыв к массовым беспорядкам. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюменской области 34-летнему безработному мужчине предъявлено обвинение в призывах к массовым беспорядкам. Следователи собирают доказательственную базу.

Как выяснили специалисты, с 24 по 29 января 2021 обвиняемый в своем аккаунте в социальной сети разместил публикации, где призывал местных жителей к массовым беспорядкам с применением насилия: с погромами, поджогами, уничтожением имущества, а также с применением оружия.

– Следователи и сотрудники полиции нашли и задержали злоумышленника. Судом ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Вину в содеянном обвиняемый признал и раскаялся, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В настоящее время сотрудники ведомства устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.