В Тюменской области от коронавируса скончались двое мужчин и женщина. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменской области – очередные жертвы коронавируса. На этот раз умерли три человека: двое мужчин и женщина. Им было от 51 года до 64 лет.

– Несмотря на усилия врачей, скончались три человека: мужчина, 51 год, от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двухсторонней тотальной вирусно-интерстициальной пневмонии и хронических заболеваний; женщина, 64 года, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двухсторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронических заболеваний; мужчина, 66 лет, от острой респираторной недостаточности на фоне двухсторонней субтотальной вирусной пневмонии и хронических заболеваний. За весь период пандемии в регионе скончался 251 пациент с COVID-19, – рассказали в оперативном штабе Тюменской области.

Также стало известно, что за минувшие сутки зарегистрировано 137 случаев заболевания (всего с начала пандемии – 28 644), 142 человека выздоровели (за весь период – 26 849), 11 детей заболели (из общего числа заболевших), 13 пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 10 321 человек остается под медицинским наблюдением, 1 898 находятся на перевахтовке.