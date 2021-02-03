Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 3 февраля 2021 года увеличилось на 137 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 3 февраля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 137 и составило 28 644 человека.

За последние сутки в России выявлено 16 474 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 10,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 526 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 24 822 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 901 204 случая ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 74 684 летальных исхода, выздоровели 3 365 367 человек.