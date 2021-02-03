В Заводоуковске назначили нового межрайонного прокурора. Фото: Пресс-служба Прокуратуры Тюменской области

На должность Заводоуковского межрайонного прокурора сроком на пять лет назначен младший советник юстиции Василий Гуммер. Приказ подписал генеральный прокурор Российской Федерации.

По информации пресс-службы прокуратуры Тюменской области, Василий Иванович родился в 1983 году в селе Нижняя Тавда. В 2006 году получил высшее образование по специальности «юриспруденция». В ноябре 2010 года он с должности начальника отдела имущественных и земельных отношений администрации Нижнетавдинского района перешел на службу в прокуратуру Нижнетавдинского района. С марте 2016-го работал прокурором Упоровского района.

По словам коллег, Гуммер неоднократно поощрялся прокурором области. За примерное исполнение служебных обязанностей ему была объявлена благодарность приказом генпрокурора России.