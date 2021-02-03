На тюменской трассе произошло серьезное ДТП с участием трех авто. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

На 61-м километре автодороги Тюмень – Омск сегодня, 3 февраля, утром произошла серьезная авария с участием трех автомобилей. В дорожно-транспортном происшествии пострадали два человека.

Как рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области, водитель Great Wall при обгоне не справился с управлением, машину вынесло на встречку. Она лоб в лоб столкнулась с Nissan. От удара первый автомобиль несколько раз перевернулся и вылетел в кювет.

– 60-летний водитель Great Wall, житель села Аромашево, отказался от госпитализации. 63-летнего водителя «Ниссана»и его пассажира увезли в больницу для установления диагноза и оказания помощи. В третьем авто обошлось без пострадавших – в машину прилетели осколки, – сообщили в ведомстве.

Сейчас движение по трассе ограничено. Инспекторы ДПС регулируют движение вручную.