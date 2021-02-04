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Пьяный тюменец чуть не прибил сожительницу кочергой

По факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело
Сергей Швецов
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Пьяный тюменец чуть не прибил сожительницу кочергой.

Пьяный тюменец чуть не прибил сожительницу кочергой.

Фото: Ольга Крыльцова

К участковому уполномоченному полиции в селе Армизонское во время обхода вверенного ему участка обратилась местная жительница. Женщина заявила, что ей угрожают расправой.

Местная жительница проживает с сожителем, который, находясь в алкогольном опьянении, начал скандалить и, высказывая угрозу убийством, взял металлическую кочергу и замахнулся на женщину.

– Страж порядка задержал подозреваемого – 30-летнего ранее судимого за кражу и угрозу убийством сожителя обратившейся, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В отношении мужчины отделом дознания возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи – до двух лет лишения свободы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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