В Тюмени девочка ушла из дома бабушки и пропала. Фото: Поисковый отряд «Белая Сова - Тюмень»

В Тюмени пропала 15-летняя Татьяна Капитонова. Еще вчера, 2 февраля, она вышла из дома бабушки на улице Киевской и до настоящего времени не вернулась.

По информации волонтерского отряда «Белая Сова – Тюмень», девушка была одета в красную шапку, темно-зеленый пуховик и коричневые ботинки. При себе она имела зеленый рюкзак и черную сумку со сменной обувью.

Рост школьницы составляет 150 – 155 сантиметров, она имеет среднее телосложение, темно-русые волосы длиной до плеч.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о Татьяне Николаевне, просим позвонить по телефонам: 02/112 – полиция, 8(3452)79-43-10 – дежурная часть ОП № 5 г. Тюмени, 8-932-32-39-911 – волонтеры ПО «Белая Сова – Тюмень» или написать на почту poisksova@gmail.com.