Житель Тюмени впервые за пять лет смог согнуть пальцы благодаря врачам. Фото - Ирина Ющенко, пресс-служба ГБУЗ ТО «ОКБ №2».

В Тюмени травматологи ОКБ № 2 помогли горожанину, который около пяти лет мучился от контрактуры Дюпюитрена. При такой патологии из-за рубцовых изменений сухожилий пальцы рук теряют способность сгибаться-разгибаться. Таким больным сложно держать в руке предметы, трудно писать и умываться. Мужчина лечился в разных клиниках, но болезнь всегда возвращалась.

– Операцию местному жителю специалисты провели на днях. Возможность сгибать пальцы к пациенту вернулась ещё на операционном столе. А добиться хорошего косметического результата позволил метод пластики кожи встречными треугольными лоскутами. Через неделю тюменцу снимут швы, а ещё через семь дней он сможет начать разрабатывать пальцы до полного восстановления функций руки, – рассказала пресс-секретарь медицинского учреждения Ирина Ющенко.

Врачи отмечают, что контрактура Дюпюитрена – заболевание нередкое. Однако пациенты зачастую игнорируют патологию на ранних стадиях или попросту не знают, к кому из врачей обратиться. В ОКБ № 2 решили помогать таким больным и с февраля 2020 года на базе взрослого приемного отделения организовали прием по направлению «кистевая хирургия». В случае если пациенту не требуется дополнительное длительное обследование по сопутствующей патологии, оперативное вмешательство возможно в день обращения.