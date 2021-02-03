Экс-супруг пытался организовать избиение тюменки, с которой развелся 10 лет назад. Фото: Ольга Крыльцова

Тюменские оперативники в Мегионе задержали ранее судимого 61-летнего жителя ХМАО, который по телефону пытался организовать тяжкое преступление. Он позвонил исполнителю, который должен был за 120 тысяч рублей избить его бывшую супругу. Вот только тот на это дело не пошел, сдав северянина полицейским.

– Подозреваемый уже около десяти лет не состоит в браке с женщиной и переехал на север. Несмотря на это, он продолжал ревновать бывшую жену и следить за ее жизнью. Она также подтвердила периодически возникающие по телефону конфликты с экс-супругом, но даже и подумать не могла о готовящемся в отношении неё преступлении, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

В настоящее время подозреваемый задержан. Следственным отделом в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение и организация причинения тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.