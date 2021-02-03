Заявка Тюмени на получение звания «Город трудовой доблести» одобрена

Заявка Тюмени на получение звания «Город трудовой доблести» ободрена. Фото: Вадим Бегун

Российская академия наук одобрила заявку Тюмени на получение звания «Город трудовой доблести». Специалисты дали положительное заключение по исторической справке. Необходимые документы, а это больше тысячи страниц архивных материалов, в РАН направили в конце 2020 года.

По информации пресс-службы администрации областной столицы, в годы войны тюменцы внесли огромный вклад в Победу. Так, на территории города работало более 20 промышленных предприятий и учреждений, выпускающих вооружение, технику, обмундирование для обеспечения армии. Кроме того, было развернуто 15 эвакуированных госпиталей, где лечение прошли 75 тысяч раненых бойцов, 70% из которых вернулось в строй.

– Только в первые годы войны Тюмень приняла более 20 тысяч эвакуированных граждан. Население города выросло в 2 раза. Местные жители с первых дней войны трудились на заводах, производя необходимое для фронта оружие, боевую технику, материалы, проявляя массовый трудовой героизм. Безусловно, Тюмень достойна высокого звания «Город трудовой доблести», – заявили в ведомстве.