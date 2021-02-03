С фасада одного из домов Тюмени выпали кирпичи. Фото: Государственная жилищная инспекция Тюменской области

Жительница дома № 68 корпус 1 на улице Максима Горького в Тюмени пожаловалась на неудовлетворительное состояние фасада. По ее словам, уже долгое время ТСН «Даудель» не берется за ремонт.

Выехавший на место жилищный инспектор, действительно, увидел, что на фасаде частично отсутствуют облицовочные кирпичи между 2 и 3, 4 и 5, 6 и 7 этажами. Такое не допускается согласно правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда.

– Организация, ответственная за содержание, обязана своевременно выявлять и устранять повреждения, не допуская их дальнейшего распространения, – отметили в Государственной жилищной инспекции Тюменской области.

Ведомство обязало ТСН «Даудель» восстановить облицовочный кирпич на фасаде дома. По предписанию надзорного органа товарищество устранило нарушения, приведя фасад дома в нормативное техническое состояние.