В Тюмени ожидают сильный ветер и метель. Фото: Вадим Бегун

В Тюменской области сегодня, 3 февраля, ожидаются неблагоприятные погодные условия. Спасатели не советуют без надобности выходить из дома.

По данным Тюменского ЦГМС – филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» – днем пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, метель. В этот день будет дуть западный ветер, переходящий в северо-западный, со скоростью 8 – 13 метров в секунду. Температура воздуха минус 5 – 10 градусов, местами до 0.

– Соблюдайте осторожность. Не выходите на улицу без крайней необходимости! Опасайтесь переохлаждения и обморожения! Соблюдайте правила пожарной безопасности и пользования обогревательными приборами! – рекомендуют спасатели.

При возникновении происшествий звоните по телефону 101 или 112, а также по телефону горячей линии ГУ МЧС России по Тюменской области 8 (3452) 590-549.