Тюменцы стали реже заболевать ОРВИ. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области снизились случаи заболевания ОРВИ. С 25 по 31 января заболеваемость ниже эпидемического порога.

По результатам еженедельных мониторинговых исследований в биопробах от больных ОРВИ выделяют респираторные вирусы негриппозной этиологии.

– Рекомендуем регулярно проветривать помещения и проводить влажную уборку, мыть руки с мылом, особенно после контакта с людьми, посещения общественного транспорта, избегать контакта с больными острыми респираторными заболеваниями, при посещении мест скопления людей, медицинских организаций пользоваться одноразовыми и гигиеническими масками, – посоветовали в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

Кроме того, следует увлажнять воздух помещений, так как в сухом воздухе содержится большое количество пыли и болезнетворных микробов. И вообще вести здоровый образ жизни, высыпаться, сбалансированно питаться и регулярно заниматься физкультурой.