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Тюменские УК будут штрафовать до 300 тысяч рублей за наледь на крышах домов

Жалобы можно направить в Госжилинспекцию
Сергей Швецов
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Тюменские УК будут штрафовать до 300 тысяч рублей за наледь на крышах домов.

Тюменские УК будут штрафовать до 300 тысяч рублей за наледь на крышах домов.

Фото: Государственная жилищная инспекция Тюменской области

Тюменские УК будут штрафовать до 300 тысяч рублей за наледь на крышах домов. Согласно постановлению Госстроя России № 170, такие работы являются обязательными в рамках содержания общего имущества многоквартирных домов.

– За несоблюдение требований закона управляющим организациям грозит административная ответственность. ТСЖ, ТСН или ЖСК за нарушение правил содержания общего имущества в многоквартирном доме могут оштрафовать на сумму до 50 тысяч рублей, для УК предусмотрен штраф на сумму до 300 тысяч рублей, – сообщили в Госжилинспекции по Тюменской области.

Если наледь с крыши многоквартирного дома долго не убирают, собственникам стоит обратиться в управляющую организацию или товарищество собственников жилья. Если это не помогло, то жалобы можно направить в Госжилинспекцию. Обращения с фотографиями с указанием адреса многоквартирного дома принимаются на электронную почту gji@72to.ru.