В Заводоуковске открылся первый в регионе центр по лечению сердечной недостаточности. Фото предоставлено ГБУЗ ТО «Областная больница № 12» (г. Заводоуковск).

В областной больнице № 12 города Заводоуковска сегодня, 2 февраля, открылся первый в регионе специализированный центр по лечению хронической сердечной недостаточности. Он будет способствовать снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

Раньше выписанные из стационара пациенты с патологиями сердца Заводоуковского и Упоровского районов наблюдались у терапевтов поликлиник. Теперь такие больные находятся под присмотром целой команды специалистов. Интересно, что система предполагает постоянное наблюдение за пациентами даже на дому.

– Такой подход позволит оказывать своевременную специализированную медицинскую помощь кардиобольным без излишней диагностики и повторных госпитализаций, а также будет способствовать эффективности медикаментозной терапии и физической реабилитации после выписки из стационара на амбулаторном этапе, – отметил главный кардиолог Тюменской области Олег Рейтблат.