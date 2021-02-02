Тюменец избил женщину, привязав ее к дереву. Фото: Ольга Крыльцова

В тюменскую полицию обратилась 37-летняя жительница города Когалыма. Женщина рассказала, что ей угрожали убийством.

Ранее она состояла в отношениях с подозреваемым, но потом решила его бросить. Минувшей осенью потерпевшая, возвращаясь из отпуска, прилетела в Тюмень. В аэропорту ее встретил бывший сожитель и заявил, что не держит обиды. Злоумышленник пояснил, что снял квартиру, где она сможет переночевать, и предложил подвезти её. Женщина согласилась.

– По пути на съемную квартиру подозреваемый завез гражданку в лес у деревни Патрушево, вывел из машины, начал избивать, пристегнул ремнем к дереву и угрожал убийством. На следующий день он поехал по делам и усадил в автомобиль экс-возлюбленную. Выбрав момент, когда злоумышленник ненадолго отлучился из машины, женщина выбралась из салона и уехала в Когалым, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Участковый задержал 38-летнего жителя Аромашевского района. В настоящий момент полицейские выясняют все обстоятельства происшествия. По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Максимальная санкция статьи – до двух лет лишения свободы.