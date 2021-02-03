Жительница Тюмени «погорела» на покупке щенка

Жительницы Тюмени «погорела» на покупке щенка. Фото: Ольга Крыльцова

В тюменскую полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 36-летняя местная жительница. Женщина пояснила, что на одном из сайтов бесплатных объявлений нашла информацию о продаже собаки.

– Она связалась с владельцем животного, который предложил перевести предоплату на указанный банковский счет. Собеседник добавил, что ему поступили предложения о покупке от нескольких человек, однако если девушка заплатит прямо сейчас, собаку он отдаст ей. Заявительница согласилась и перевела злоумышленнику 28 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Мужчина пообещал, что вскоре сообщит время и место для встречи, после чего перестал выходить на связь. Поняв, что ее обманули девушка, обратилась в полицию. В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают личность мошенника.