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Как будет выглядеть «Единая карта жителя Тюменской области»?

Когда выйдет первая партия, пока не известно
Сергей Швецов
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Как будет выглядеть «Единая карта жителя Тюменской области»?

Как будет выглядеть «Единая карта жителя Тюменской области»?

Стали известны технические требования к «Единой карта жителя Тюменской области». Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Моор.

Так, функционал электронной карты будет шире, чем банковской. В ней уместятся проездной и страховой полис. Карту, которая будет работать на основе платежной системы «Мир», выполнят из пластика. Она предусматривает контактный и бесконтактный интерфейс, а срок службы должен составлять не менее четырех лет.

В качестве фонового изображения на лицевую сторону карты нанесут виды Тюменской области и ее герб. На обратной стороне (помимо реквизитов и имени владельца) поместится снимок пользователя.

Стоит отметить, что в настоящее время также разрабатывается и электронное приложение. Когда выйдет первая партия карт, пока не известно. Ее разрабатывают в рамках законопроекта «О национальной платежной системе».