«Медиков вызвали не сразу». Тюменка опрокинула на малыша сковороду с жарящимся мясом

Тюменка опрокинула на малыша сковороду с жарящимся мясом. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области экстренная медицинская помощь понадобилась двухлетнему малышу, на которого мать опрокинула горячую скороду с жарящимся на ней жиром и мясом. Инцидент произошел 28 января в Казанском районе.

Выяснилось, что родители пострадавшего ребенка не сразу вызвали скорую помощь. Они несколько часов успокаивали мальчика и позвонили медикам лишь после того, как он уснул.

Известно, что малыш получил термический ожог первой-второй степени, общая площадь ожога составила 10 – 12%. У него было обожжено лицо, грудь, спина и правая рука. Врачи наложили ему повязку и транспортировали в больницу, оттуда его экстренно отправили в ожоговый центр Тюмени.

В настоящее время ребенка перевели из реанимации в общее ожоговое отделение. Он получает всю необходимую медпомощь.