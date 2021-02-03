Квартиру тюменца обокрали, пока он лежал в больнице. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Тюмени поступила информация о краже. Как пояснил потерпевший, он долго лечился в больнице, а когда вернулся, обнаружил, что дверь в его квартиру вскрыта, похищена бытовая техника и телевизор.

Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 29-летний неработающий житель города. Ночью он находился у знакомой в квартире на улице Бабарынка. Ранее мужчина приметил, что в соседней квартире уже долго нет хозяев.

– Злоумышленник повредил личинку входного замка и проник в чужую квартиру, похитил телевизор, электрочайник и электроплиту. После этого он за символическую стоимость продал это все жителю этого же дома. Сейчас похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время следственным отделом в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.