В Тюмени прокуратура требует закрыть хостел, благотворительную организацию и реабилитационный центр. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени прокуратура и спасатели проверили деятельность реабилитационного центра социально-психологической помощи зависимым «Счастливая семья» (СНТ «Сигнал»), общественной благотворительной организации «Путь преодоления Урал» (переулок Второй Степной), а также ООО «Мун Косметикс» (хостел на улице Совхозной). На всех трех объектах выявлены нарушения правил пожарной безопасности.

Так, здания реабилитационного центра и благотворительной организации не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, не обеспечены системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. В хостеле не обеспечена подача светового и звукового сигналов о возникновении пожара, не обозначено направление движения к источникам противопожарного водоснабжения, не проведена обработка чердачного покрытия огнезащитным составом.

– В Калининский районный суд направлены иски о запрете деятельности трех объектов до устранения нарушений требований пожарной безопасности. Кроме того, внесены представления об устранении нарушений закона, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.