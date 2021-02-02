В Ялуторовске хирурги впервые удалили пациенту паховую грыжу через прокол. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В октябре прошлого года в областную больницу № 23 Ялуторовска поступила современная эндоскопическая система с набором жестких и гибких эндоскопов и видеокомплексом. Именно это оборудование помогло избавить пациента от паховой грыжи.

Мужчина провел в больнице всего четыре дня. По его словам, «все прошло прекрасно». Хирург Артур Ахпателов в свою очередь отметил, что, хотя операция и была малоинвазивной, пациенту все же следует некоторое время соблюдать ограничения, касающиеся прежде всего физических нагрузок. Но через пару месяцев он вернется к активной жизни и, если захочет, сможет заниматься спортом, ездить в лес и на рыбалку, заниматься строительством и работать в огороде.

– Благодаря новому оборудованию мы можем проводить малоинвазивные операции. Камера эндоскопа передает на монитор картинку в высоком разрешении, что позволяет выполнять операцию через небольшой прокол. Такой метод не только сильно сокращает кровопотерю, но и облегчает послеоперационный период. Болей почти нет, пациент быстро встает на ноги и выписывается из стационара всего через несколько дней. И вероятность возникновения рецидива ниже, – объяснил Ахпателов.