В Тюмени пьяный водитель устроил аварию с тремя пострадавшими. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На втором километре Старотобольского тракта в Тюмени накануне, 1 февраля, вечером произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Его виновник, который передвигался на «Мазде», был пьян.

Мужчина, двигаясь на авто по встречной полосе, создал помеху водителю «Лады-Веста». В результате отечественный автомобиль влетел в ограждение, а «Мазда» столкнулась с «Ладой- Приора».

– В аварии пострадали три человека – 23-летний пассажир «Приоры», 42-летний водитель и 36-летний пассажир «Мазды». Показания алкотестера водителя японской иномарки составили 0,9 мл алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Также вчера на улице Мельникова, 53а в Тобольске «Нива», за рулем которой находился 82-летний пенсионер, сбила 54-летнего мужчину на пешеходном переходе. Пострадавший получил повреждения ребер, шеи, плеча. Обстоятельства ДТП выясняются.