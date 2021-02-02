В Ялуторовске погрузчик, убирающий снег, задавил пенсионерку. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюменской области накануне, 1 февраля, произошло шесть ДТП, в которых пострадали 10 человек, в том числе три пешехода.

Так, на улице Новикова, 75 в Ялуторовске погрузчик, убирающий снег, задом наехал на 73-летнюю женщину. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия. Пенсионерка находится в больнице с тяжелыми травмами.

– Также на улице 50 лет Октября, 38 в Тюмени начинающий водитель на «Ауди» со стажем за рулем один год вечером сбил 19-летнего пешехода на регулируемом перекрестке. По предварительным данным, 26-летний автомобилист проехал перекресток на красный сигнал светофора. Он сам отвез пострадавшего юношу в больницу, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что это уже не первый случай в этом году в областной столице, когда начинающие автомобилисты сбивают людей на пешеходных переходах.