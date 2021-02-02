Спасатели нашли тобольского рыбака, который не смог вернуться домой из-за сильной пурги. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Тобольские спасатели получили тревожное сообщение от родственников пропавшего рыбака. В назначенное время мужчина, который выехал поудить рыбу на озеро Светлое, не вернулся домой. Позже оказалось, что он уехал в другом направлении – к озерам в Лайтамакском сельском поселении.

В полночь группа доехала до первого озера, но из-за сильного снегопада смогла продвинуться лишь на километр. К поисковой группе присоединились местные жители на снегоходе, которые добрались до водного объекта и включили свет на «Буране». Через некоторое время к ним вышел замерзший мужчина.

– Отправился утром на рыбалку. В полдень собрался домой, началась сильная пурга. С первых метров было трудно ехать, колею замело. Потом и вовсе застрял: позвонить не смог, связь ловит здесь не во всех местах, а потом телефон и вовсе разрядился. Ночью увидел пучок света, пошел на него, в плотную пургу двигался в этом направлении и вскоре услышал, как кричат мое имя, – рассказал спасенный рыбак Николай Ефремович.

В настоящее время его жизни ничего не угрожает.