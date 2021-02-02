Социально незащищенным тюменским семьям выделили бесплатные билеты на форум «В ЭФИРЕ». Всероссийский онлайн-форум «В ЭФИРЕ» создан для построения гармоничных отношений с ребенком. Автор проекта и большая часть экспертов – из Тюмени. Команда подарила 300 билетов многодетным семьям города на онлайн-участие 6 февраля.

– Мы настолько разные, что для одних родителей воспитать одного ребенка – большой труд, требующий колоссальной энергии и сил, а другой семье и с шестерыми детьми легко. Но нас объединяет стремление понимать наших детей в любом возрасте. Быть для них опорой, чувствовать доверие и проявлять заботу, – рассуждает Мария Денисенко, автор форума «В ЭФИРЕ», руководитель ТГДОО «Республика Неугомонных» и агентства маркетинга и событий MЁD.

– Не все обучающие мероприятия доступны многодетным и социально незащищенным родителям, поэтому так здорово, когда организаторы форумов проявляют свою гражданскую позицию и предоставляют квоту бесплатных мест для тех семей, которые хотят учиться, но находятся в стеснённых финансовых обстоятельствах, – комментирует Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной думы.

На форуме родители смогут задать любой вопрос 16 экспертам по темам решения конфликтов, зависимости от гаджетов, вредных пищевых привычек, депрессии подростков, интимном здоровье, о подготовке к взрослой интересной и успешной жизни и другим.

Если в вашей семье трое и более детей и вам интересно участие в онлайн-форуме «В ЭФИРЕ», напишите в наши социальные сети ваше имя и телефон, и мы подарим вам бесплатные билеты на участие в форуме.

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