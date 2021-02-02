На строительство корпуса тюменского вуза потратят более четырех миллиардов рублей

На строительства корпуса тюменского вуза потратят более четырех миллиардов рублей. Фото: c cайта 2ГИС

В Тюмени строительство корпуса ТюмГу обойдется более чем в четыре миллиарда рублей. Правда, часть денег выделит федеральный бюджет. Об этом гласит официальное постановление правительства РФ от 19 января 2021 года.

Из информации, размещенной на портале правовой информации, следует, что застройщиком и заказчиком проекта здания на улице Республики, 9 выступает само высшее учебное заведение. По смете возведение объекта обойдется в 4 млрд 230 млн 543,8 тысячи рублей. На проектные и изыскательские работы вуз планирует потратить 392,8 миллиона рублей.

Стоит отметить, что федеральную субсидию, размер которой составит 2 млрд 485 млн 257,7 тысячи рублей, обеспечит Министерство науки и высшего образования. Деньги направят частями в 2021 – 2023 годах. Общая площадь здания составит более 33 тысяч квадратных метров, объект планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году.