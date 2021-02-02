В Тюмени оперировали пациента с 90-процентным перекрытием просвета сонных артерий

В Тюмени оперировали пациента с 90% перекрытием просвета сонных артерий. Фото - пресс-секретарь ОКБ №1 Галина Кирсанова.

В кардиохирургическом отделении № 1 областной клинической больницы № 1 прооперировали 69-летнего пациента с многососудистым поражением коронарных артерий, критическим стенозом аортального клапана сердца, просвет сонных артерий был перекрыт на 90%. Оперативное вмешательство разделили на два этапа.

На первом этапе пенсионеру провели каротидную эндартерэктомию для восстановления кровотока в сонной артерии. При переводе пациента на медикаментозный сон у него остановилось сердце. Однако опытные специалисты «откачали» мужчину за 25 минут. Операция прошла успешно.

– На вторые сутки после интенсивной терапии в палате реанимации пациента перевели в профильное отделение. Через четыре месяца его снова госпитализировали и успешно прооперировали вторую сонную артерию. Пожилой человек периодически наблюдается у врачей, соблюдает назначенное медикаментозное лечение, в настоящее время он ведет полноценную жизнь, – рассказала пресс-секретарь ОКБ № 1 Галина Кирсанова.