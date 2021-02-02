В Тюмени продавщица дала отпор налетчикам с ножом. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени задержали трех подозреваемых в грабежах и разбойном нападении. Интересно, что последнее преступление им не удалось завершить, так как продавщица магазина, который они пытались ограбить, дала отпор.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, два ограбления местных ювелирных салонов были совершены по одинаковой схеме. Один из злоумышленников оставался у входа в торговый зал, а второй просил у продавца на примерку дорогостоящий золотой перстень. Когда украшение оказывалось в руках мужчины, он и его сообщник выбегали из магазина.

– Через два дня после последнего грабежа они совершили разбойное нападение на продуктовый магазин. Угрожая продавцу предметом, похожим на нож, неизвестные пытались похитить из кассы деньги. Однако женщина воспользовалась перцовым баллончиком и вынудила злоумышленников убежать, – сообщает пресс-служба управления МВД по Тюменской области.

Во время задержания в арендованной квартире двое мужчин оказали сопротивление росгвардейцам. Они подожгли квартиру и выпустили в сторону входной двери фейерверк. Однако попытка скрыться через окно четвертого этажа оказалась неудачной.

В настоящее время в отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Третий фигурант – предполагаемый соучастник одного из грабежей – был задержан позже.