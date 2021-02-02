На улице Геологоразведчиков в Тюмени установят новый водовод. Фото: «Росводоканал – Тюмень»

На улице Геологоразведчиков в Тюмени специалисты приступили к реконструкции чугунного водовода . Его заменят на новый – из полиэтилена.

Несколько дней назад здесь из-за подвижек грунта произошла утечка. Нештатную ситуацию устраняли три аварийные бригады . Восстанавливали водоснабжение целых 18 часов, однако в этот же день все повторилось. Тогда-то и было принято решение полностью заменить аварийный участок сетей.

Реконструкцию водовода завершат до конца этой недели. После промывки и опрессовки новой трубы жителей близлежащих домов ожидает еще одно временное отключение водоснабжения.

– Подключение планируем провести ночью. Реконструкция старого чугунного водовода позволит нам повысить качество и надёжность водоснабжения. Кстати, это последняя чугунная труба в районе улицы Геологоразведчиков. В наших планах – вывести из эксплуатации все чугунные водоводы, которые исчерпали свой основной ресурс, – сообщил генеральный директор «Росводоканал Тюмень» Андрей Максимов.