В Тюмени школьник попал в ДТП на машине друга. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени 15-летний молодой человек совершил ДТП на машине своего друга. Как оказалось, его мать и не предполагала, что сын умеет водить авто.

Школьник взял автомобиль ВАЗ у своего друга и отправился кататься. Не справившись с управлением на повороте, несовершеннолетний автомобилист столкнулся с автомобилем Kia Rio. Вчера эвакуировали на спецстоянку.

– Еще один 17-летний подросток был задержан на ВАЗе седьмой модели. Автомобиль также эвакуирован. Оба подростка привлечены к административной ответственности за управление транспортом без прав, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Сотрудники ГИБДД призывают родителей, которые зачастую даже не знают, что их дети, не имеющие навыков вождения, все же ездят за рулем, внимательнее относиться к поведению подростков. Каждый из них может стать участником дорожно-транспортного происшествия.