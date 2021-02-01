В Тюмени за год появилось 27 новых светофоров. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени за год появилось 27 новых светофоров. Семь из них установили на оживленных улицах города с интенсивным автомобильным движением.

Это участки на ул. Широтной в районе проезда 9 Мая, на ул. Широтной в районе остановочного пункта «5-й мкр.», на ул. Западносибирской в районе дома № 30, на ул. Ветеранов Труда в районе дома № 60, на ул. Барнаульской в районе экопарка Затюменский, на ул. Республики в районе перекрестка с ул. Красина. Также в районе дома № 88 на улице Московский Тракт помимо светофорного объекта устроены островки безопасности.

Еще на 20 улицах (ул. Тимирязева, ул. Транспортная, ул. Димитрова, ул. Казанская, ул. Ленинградская, ул. Молодогвардейцев, ул. Карла Маркса, ул. Демьяна Бедного, ул. Малиновского, ул. А. Пушкина, ул. Буденного, ул. Хохрякова, ул. Володарского, ул. 70 лет Октября, ул. Спорта, ул. Эрвье, ул. Менжинского, ул. Избышева, ул. Ангарская, ул. Газовиков) появились светофоры типа «Т-7». Они работают на солнечных батареях и используются на нерегулируемых пешеходных переходах для привлечения внимания водителей.

– Установка средств безопасности дорожного движения – приоритетное направление в нашей работе. Светофоры ставятся в аварийных местах города, также учитываются пожелания жителей. Особое внимание уделено дорогам вблизи детских образовательных организаций. Режим работы каждого нового устройства настраивают с учетом дорожной обстановки на конкретной улице, – сообщил начальник отдела безопасности дорожного движения и организации дорожного движения городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Антон Иванькович.